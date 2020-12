France : Mallaury Nataf est à nouveau SDF

L’actrice a quitté l’appartement dans lequel elle habitait et vit désormais dans la rue, à Paris.

En 2019, Mallaury Nataf avait remonté la pente. De retour à la comédie dans la série «Les mystères de l’amour», l’actrice de 48 ans avait quitté la rue dans laquelle elle vivait par intermittence depuis 2011 et habitait dans une colocation située dans les Hauts-de-Seine. Un an plus tard, la Française est à nouveau sans domicile fixe, révèle «Closer».