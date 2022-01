Neuchâtel – Malmené, le congé maternité des fonctionnaires neuchâteloises a finalement été consolidé

Les fonctionnaires neuchâteloises peuvent respirer! Le Grand Conseil neuchâtelois a décidé mardi de préserver leurs acquis en refusant deux amendements de la droite, visant à réduire la durée du congé maternité du personnel de l’Etat. Le parlement cantonal a même accepté un texte de loi qui fait désormais démarrer le congé maternité le jour-même de l‘accouchement. Auparavant, 24 jours au maximum pouvaient être retranchés du congé, si la future maman avait dû cesser son activité professionnelle pendant sa grossesse, pour des raisons en lien avec cette dernière.

La durée du congé maternité des fonctionnaires neuchâteloises restera ainsi fixée à 17,4 semaines à 100%. Le Grand Conseil neuchâtelois n’a pas suivi le PLR et l’UDC qui proposaient respectivement de l’abaisser à 16 et à 14 semaines. C’est par 56 non, contre 35 oui et 3 abstentions que l’amendement du PLR - préféré précédemment à celui de l’UDC par 33 voix contre 6 (42 abstentions) - a été refusé par le parlement neuchâtelois.

Neuchâtel pas à contre-courant

Un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur au niveau fédéral d’un congé paternité qui offre aux pères un congé payé de deux semaines, le canton de Neuchâtel n’a, ainsi, pas décidé de nager à contre-courant en raccourcir un congé maternité dont les conditions avaient été établies en 1981.

«Ce sont des acquis sociaux qui datent de plus de 30 ans et qui ont bénéficié à des dizaines de milliers de femmes que l’on nous propose de raboter», s’était insurgé le président du parti socialiste Romain Dubois avant le vote, rappelant que ce congé maternité avait été voté par des hommes de droite et qu’il ne pouvait être démantelé, plus de 30 ans plus tard, par le parlement le plus féminisé de Suisse, à l’heure de surcroît où diverses initiatives cantonales de congés parentaux voient le jour.

«Aujourd’hui, on a une situation dans laquelle les fonctionnaires neuchâteloises sont privilégiées par rapport à une grande majorité des femmes du privé et qui n’ont pas 16 ou 17,4 semaines payées à 100%, mais qui disposent de 14 semaines payées à 80%. On souhaite qu’il y ait une équité», avait pour sa part justifié Fabio Bongiovanni, le président de PLR neuchâtelois, peu avant la session.