Brésil : Malnutrition, virus et malaria déciment les enfants des Yanomami

Au total, 99 enfants de moins de cinq ans, dont 67 de moins d’un an, sont morts l’année dernière dans ce territoire isolé au milieu de la forêt vierge et grand comme le Portugal. Parmi les causes de décès, des pneumonies, des diarrhées et des gastro-entérites probablement d’origine infectieuse, ainsi que des hémorragies ou une malnutrition sévère.

Lula veut «traiter les indigènes comme des êtres humains»

Quelque 11’530 cas confirmés de paludisme ont été enregistrés dans le territoire en 2022, la plupart cependant dans la tranche d’âge des plus de 50 ans, selon la même source. Parmi les enfants de moins de cinq ans victimes de paludisme, 1678 avaient entre un et quatre ans et 312 moins d’un an, selon le ministère, qui se dit dans un communiqué «conscient de l’urgence» dans le territoire et fait état de la présence d’une «mission d’évaluation» sur place.