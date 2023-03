Genève: Maltraitances de jeunes autistes: «La capitaine du bateau doit s’excuser»

Le DIP s’excuse

Dans un communiqué, le DIP admet que l’Etat a failli et présente ses regrets et ses excuses aux enfants et aux familles concernés. Il rappelle toutefois que «l’intégrité de la magistrate n’est pas remise en cause» par le rapport parlementaire et pointe du doigt «la désorganisation importante de l’OMP et du foyer de Mancy». Enfin, il prend acte des recommandations de la commission, «en particulier celles sur sa propre organisation, notamment en ce qui concerne la gouvernance et la gestion des alertes». Cette dernière a d’ailleurs été récemment critiquée par un audit de la Cour des comptes.