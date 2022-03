Genève : Maltraitances en foyer: l’été passé, un audit préconisait déjà sa fermeture

Une évaluation menée dès avril 2021 mentionnait des dysfonctionnements et un manque de communication si importants qu’il semblait plus approprié de fermer l’institution de Mancy et de la remplacer par plusieurs microstructures.

Archives/TdG/Lucien FORTUNATI

Manque de moyens, trop de remplaçants peu ou mal formés, gestion des ressources humaines défaillante, manque d’organisation et d’objectif, désaccord sur les méthodes à utiliser et enfin communication presque inexistante. Ce descriptif ressort d’un rapport d’audit concernant le Foyer de Mancy (GE), où des dysfonctionnements et des cas de maltraitance ont récemment été révélés. Mais il ne s’agit pas de l’évaluation menée récemment et rendue publique la semaine dernière par la conseillère d’État genevoise Anne Emery-Torracinta. Ces mots, c’est l’été passé déjà qu’ils ont été écrits par la société Actaes, mandatée par l’Office médico-pédagogique (OMP) pour faire un bilan de la situation, révèle la «Tribune de Genève».

Ce rapport mentionne les mêmes causes que celles avancées la semaine dernière pour expliquer une situation qualifiée de «sabotage», d’«impasse», voire de «bordel» par les collaborateurs interrogés. À savoir des locaux vétustes, une forte concentration de pensionnaires aux troubles sévères, une ouverture à un moment de forte demande et un travail dans l’urgence et sous pression, notamment. Surtout, il recommandait déjà les mesures annoncées par la ministre genevoise: la fermeture du Foyer de Mancy et son remplacement par plusieurs microstructures. Il a donc fallu des mois, et les révélations des maltraitances dans la presse, pour que les choses prennent le chemin préconisé par les auditeurs.