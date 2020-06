Zurich

Maltraitée avec un vibro par un gang de filles

Quatre Kosovares comparaissent jeudi devant la justice zurichoise pour avoir enlevé, séquestré et torturé une compatriote, en mars 2019.

Une jeune femme aujourd’hui âgée de 21 ans a subi un véritable calvaire. Elle a été enlevée, séquestrée et torturée pendant de longues heures par quatre compatriotes kosovares pour avoir dénoncé fin 2017 l’une d’entre elles à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). Concrètement: elle l’accusait de négliger son fils alors âgé de deux ans.

Folle de rage, la mère – aidée par sa sœur et deux amies – s’est vengée de la jeune Kosovare. Le soir du 10 mars 2019, les quatre femmes – âgées entre 23 et 29 ans – ont surpris leur future victime dans un parking de Kloten (ZH). Selon l’acte d’accusation, elles l’ont tirée dans leur voiture. Une fois à l’intérieur de l’auto, l’accusée principale, une assistante en soins et santé communautaire de 25 ans, l’aurait violemment frappée au visage. Le quatuor se serait ensuite rendu dans l’appartement d’une des accusées. Là-bas, la victime aurait dû se déshabiller et prendre une douche.