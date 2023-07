Maluma, star du reggaeton, attendu de pied ferme au Montreux Jazz

Maluma, ici à Miami en mai 2023, soirée où il a partagé l’affiche avec Tiësto et Martin Garrix. Imago

Ado, Maluma rêvait soit de devenir le meilleur footballeur de Colombie, soit de remplir des stades avec sa musique. L’un des deux s’est réalisé. À 29 ans, le chanteur est aujourd’hui un des poids lourds du reggaeton. Il est écouté par près de 35 millions d’auditeurs mensuellement rien que sur Spotify et fait partie du quartette des stars du genre aux côtés de J Balvin, Bad Bunny et Nicky Jam. Avec ce dernier et The Chainsmokers, il vient d’ailleurs de sortir le single «Celular», dont le clip fait un tabac sur YouTube.

Ce n’est pas le premier à cartonner. En juin 2023, le clip de «Hawaí», en duo avec The Weeknd, a été sa dixième vidéo à franchir la barre du milliard de vues. «Je remercie Dieu et l’univers chaque jour pour m’avoir donné une chanson qui m’a permis de me faire connaître encore un peu plus tout autour du globe. Chaque nouveau succès me permet de réaliser de nouveaux rêves. Aujourd’hui, avec ces milliards de vues, je réfléchis déjà à la suite et ce qui pourrait encore faire passer ma carrière à un niveau supérieur. Ce n’est que le début», avait réagi Maluma dans «Billboard». Celui qui a collaboré avec Shakira (sur «Chantaje» en 2016), Madonna (sur «Medellin» en 2019) ou Jennifer Lopez (sur la BO du film «Marry Me» en 2022 dans lequel il a également joué) et qui a déjà publié huit albums depuis «Magia» en 2012 est en tout cas sûr d’une chose: jamais il ne laissera tomber sa langue natale dans ses chansons. «L’espagnol est une langue magnifique et j’en suis fier. Je suis fier de ma culture. Je suis fier de mon pays. Mon essence est de faire de la musique en espagnol», a-t-il martelé.