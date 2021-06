Statistiques suisses - Maman à la maison, papa au boulot: les schémas classiques ont la vie dure

Quand on met bout à bout données statistiques et sondages, il n’y a qu’une conclusion à tirer: les pères travaillent à temps complet la plupart du temps contre leur gré.

Chaque année, l’Office fédéral de la statistique publie des données à propos de la répartition des «contributions au revenu du ménage» au sein des couples, avec et sans enfants, et sur la situation professionnelle des parents. Si de légères tendances semblent se dessiner, année après année, ces données restent stables.

Un couple sur 50

Ainsi, si l’on prend les couples avec un ou plusieurs enfants âgés de 4 à 12 ans, la proportion de ceux où l’homme travaille à temps partiel (ou pas du tout) tandis que la femme travaille à temps plein était de 2,0% en 2018, 2,3% en 2019 et 2,6% en 2020.

En termes globaux chez les couples avec enfants, l’OFS relève que «le modèle homme à plein temps/femme à temps partiel est le plus répandu (53%). Vient ensuite homme à temps plein/femme sans activité professionnelle (16%). Dans 13% des couples, les deux travaillent à temps plein, tandis que dans 8% d’entre eux, les deux travaillent à temps partiel.»

Les messieurs bossent… mais ils n’en ont pas envie

L’office constate que plus les enfants grandissent, plus les femmes reprennent une activité ou augmentent leur taux de travail. Il n’empêche: chez les parents d’enfants âgés de 13 à 24 ans, 80,4% des pères travaillent à temps plein contre 18,5% des femmes.

Alors, que font les pères? Un sondage du groupe Swiss Life indiquait pourtant que seuls 13% d’entre eux voulaient explicitement travailler à temps plein, alors qu’ils sont plus de 80% à le faire dans la réalité. Outre des questions de revenu, des stéréotypes persistent et de nombreux hommes ne font pas la démarche de demander un temps partiel, notamment par peur d’être mal considérés par les patrons et de voir leur carrière freinée.