Vaud: amendée pour sa fille de partie 5 jours voir son papa

Vaud : Maman amendée pour avoir permis à sa fille de partir 5 jours voir son papa

Scolarisée en 6e année dans un collège vaudois, une fillette ne s’est pas présentée à la rentrée du 9 janvier. Et pour cause, elle se trouvait en Thaïlande auprès de son papa, qu’elle n’avait pas revu depuis six mois. Ce prolongement d’une semaine des vacances de Noël aura néanmoins valu à sa mère une bûche de 500 francs, la préfecture considérant que l’absence était injustifiée, explique «24 heures». Pourtant, la maman avait tout tenté pour obtenir les autorisations nécessaires. Mais sa demande a été rejetée par le collège et le certificat du médecin de la gamine, expliquant qu’elle avait grandement besoin de passer du temps avec son père, n’a pas pesé lourd dans la balance.