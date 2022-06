Sur les podiums : Maman Carla et Maman Helena sont très fières de leur fils

La progéniture de Carla Bruni et Helena Christensen a défilé ensemble, le week-end dernier, pour Versace. Un moment émouvant pour les deux mères.

Kaia Gerber, Lila Grace Moss , Leni Klum… De nombreuses filles de mannequins stars marchent sur les traces de leur célèbre maman. Mais pas que… Les fils aussi ont visiblement la mode et les podiums dans leur ADN. Et cela réjouit les principales intéressées: Carla Bruni était en effet folle de joie, ce week-end, de voir son fils, Aurélien Enthoven, défiler aux côtés de Mingus Lucien Reedus, fils d’Helena Christensen, qu’elle a côtoyée dans les années 90.

La femme de Nicolas Sarkozy s’est empressée de faire un montage montrant en parallèle leur défilé, en 1992, et la prestation de leurs fils en 2022. «N’est-ce pas génial que nos deux fils aient fait le défilé Versace ensemble comme nous le faisions avant?!» a lancé Carla Bruni, à son ancienne collègue. «Une histoire de famille et d’amitié, 30 ans plus tard, ce sont nos enfants qui défilent pour Versace. Grazie Donatella Versace». La Danoise a répondu avec un petit cœur rouge, entouré… de deux pommes! Son régime de l’époque pour avoir droit de monter sur les podiums?