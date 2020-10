« Cela fait longtemps que je n’avais pas eu un ventre aussi plat, si ce n’est, jamais! » écrit Maria Nordø Jørdstad. Mardi 20 octobre, c’est en légende d’une vidéo sur son compte Instagram intitulé « Triplets of Copenhagen » que cette maman exprime sa joie. Elle venait de se faire opérer d’une séparation abdominale d’après-grossesse, autrement appelée diastase des grands droits. « Comme mon ventre s’est étiré plus que la limite lorsque j’ai porté les triplés pendant 35 semaines et 2 jours, les muscles ne se sont plus jamais réunis » , explique-t-elle en légende.