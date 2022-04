États-Unis: Un enfant met le feu à son petit voisin

États-Unis : «Maman, ils m’ont mis le feu»

Harcelé par son voisin de 8 ans, un petit garçon de 6 ans a reçu une balle de tennis enflammée en plein visage, dimanche dans le Connecticut. Il est grièvement brûlé mais a survécu.

La vie de Dominick Krankall, 6 ans, a basculé dimanche dans le jardin de sa maison à Bridgeport (Connecticut). Le petit garçon était en train de jouer avec d’autres enfants quand son voisin de 8 ans est entré dans une cabane, où il a mis la main sur de l’essence et un briquet. L’enfant a ensuite appelé Dominick, qui est venu à sa rencontre. En l’espace de quelques secondes, le garçon a versé de l’essence sur une balle de tennis, l’a allumée et l’a lancée sur le visage de son jeune voisin.

L’auteur de l’agression et ses complices se sont ensuite «enfuis et l’ont regardé brûler», raconte à NBC 4 Kayla Deegan, la sœur de la victime. Le garçonnet, lui, s’est précipité chez lui pour chercher de l’aide. «Maman, ils m’ont mis le feu!» a-t-il crié. Dominick a survécu à cette attaque, mais il souffre de graves brûlures aux deuxième et troisième degrés au visage et aux jambes. Selon les autorités de Bridgeport, quatre enfants sans surveillance ont été vus en train de s’amuser à enflammer des objets avec de l’essence avant le drame.