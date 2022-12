Au tribunal à cause des dents de lait de sa fille

Argovie : «Maman m’a arraché les dents avec une pince»

Les faits remontent déjà à l’été 2020. La fillette – qui souffre de troubles du développement – fréquentait un jardin d’enfants depuis quelques mois. Au retour des grandes vacances, son éducatrice spécialisée s’est inquiétée car l’enfant semblait «un peu apathique», rapporte l’ «Aargauer Zeitung» (article en allemand). Un matin, elle est arrivée au jardin d’enfants avec la bouche enflée et des dents en moins. D’après l’éducatrice, l’enfant aurait déclaré: «Maman m’a arraché les dents avec une pince.»

Avec un fil de soie

Lors de son passage devant le tribunal, la mère de famille a confirmé avoir arraché les dents de lait de sa fille, mais à l’aide d’un fil de soie. Elle a pris cette décision parce que sa fille pleurait beaucoup à cause de ses dents qui bougeaient et qu’elle ne pouvait plus manger correctement. Ses déclarations ont d’ailleurs été confirmées par écrit par son partenaire.