Otage libérée au Mali : «Maman, maman! Laissez-​​moi passer. Maman...»

Sébastien, le fils de Sophie Pétronin, l'otage franco-suisse libérée jeudi soir après quatre ans de captivité au Mali, a laissé éclater son soulagement et sa joie en revoyant sa mère.

Les images et la réaction de Sébastien Chabaud lorsque sa maman, Sophie Pétronin, descend de l'avion à l'aéroport de Bamako, sont à la hauteur du soulagement d'un fils pour sa mère. Après quatre années de captivité au Mali, Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde, a donc été libérée jeudi soir, après d'intenses et longues tractations.

Son fils, Sébastien Chabaud, était arrivé dès mardi au Mali, informé du futur heureux dénouement. Lorsque l'avion se pose au sol, on voit Sophie Pétronin s'en extraire avec précaution. Quelques secondes plus tard, un cri déchire le silence: «Maman, maman! Laissez-moi passer. Maman...» Très ému, le fils rejoint alors sa maman et la serre dans ses bras, une scène dont il avait rêvé depuis quatre longues années.