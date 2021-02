Afghanistan : Une vidéo déchirante: «Maman relève-toi… Maman»

Enregistrée juste après une explosion survenue à Kaboul, une vidéo est devenue virale par la suite, en Afghanistan. Elle montre, à travers fumée et poussière, deux petites filles auprès de leur mère inconsciente.

«Vers 16h22, de sauvages terroristes ont détoné une mine (à) Kaboul. Le conducteur du véhicule de police (ciblé) et un enfant de rue ont été tués, et cinq autres personnes dont une femme et deux enfants ont été blessés,» a indiqué Ferdaws Faramarz, porte-parole de la police de la capitale. «Les enfants sont soignés à l’hôpital pour des blessures légères. La mère malheureusement a été gravement blessée», a-t-il précisé, faisant référence à la vidéo.

«Maman est-ce que tu m’entends?»

Enregistrée juste après l’explosion, la vidéo est devenue virale dans les heures qui ont suivi. Elle montre, à travers fumée et poussière, des corps inertes sur le goudron, et ces deux petites filles auprès de leur mère inconsciente. «Maman est-ce que tu m’entends ?» gémit l’une d’entre elles alors que le corps de la femme est emmené vers une voiture.

«Insupportable»

La vidéo a immédiatement fait réagir les internautes afghans, outrés et horrifiés, utilisant le hashtag «Maman, relève-toi» écrit en langue Dari. «Insupportable de regarder cette mère et ses enfants comme ça», a réagi Ejaz Malikzada sur Twitter.

Augmentation de la violence

Les assassinats ciblés de journalistes, défenseurs des droits, juges et personnalités politiques sont également devenus de plus en plus fréquents. Washington et Kaboul les ont imputés aux talibans, qui nient quant à eux être impliqués.