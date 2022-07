Hong Kong : «Mamie Wong», figure des manifs pro démocratie, jetée en prison

Alexandra Wong, 66 ans, connue de tous sous le surnom de «Grandma Wong» («Mamie Wong») était connue pour manifester en brandissant l’Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni dont Hong Kong était encore une colonie à sa naissance avant d’être restitué à la Chine en 1997. Le parquet l’a accusée d’avoir pris part à deux rassemblements interdits le 11 août 2019 et d’avoir crié «des mots offensants». Il a également estimé que le drapeau qu’elle agitait et les slogans qu’elle entonnait avaient encouragé un rassemblement illégal.

Plus de 2800 militants poursuivis

Le chef de rassemblement illégal est l’un des plus utilisés par la justice contre les participants à ces manifestations monstres, souvent violentes, qui ont duré des mois. Plus de 2800 personnes ont été poursuivies en lien avec ce mouvement. Mardi, Koo Sze-yiu, un militant hongkongais de 75 ans atteint d’un cancer en phase terminale, a ainsi été condamné à 9 mois de prison pour tentative de sédition.

Lunettes et cheveux gris, Mamie Wong, qui avait plaidé non coupable plus tôt dans l’année, a modifié sa défense mercredi au début de son procès. Elle a critiqué le gouvernement de Hong Kong, le qualifiant de «régime autoritaire». Elle a également répété avoir été interrogée et détenue par des agents de sécurité en Chine continentale durant près de 14 mois et forcée à une confession par écrit et filmée.