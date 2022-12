Comédie musicale : «Mamma Mia!» pourrait compter un troisième épisode

Jessica Keenan Wynn, Lily James et Alexa Davies (de g. à dr.) dans «Mamma Mia! Here We Go Again», sorti en 2018.

Après les succès de «Mamma Mia!», en 2008, et de «Mamma Mia! Here We Go Again», dix ans plus tard, un troisième film basé sur les tubes d’ABBA, qui a sorti un nouvel album en 2021, pourrait voir le jour. C’est du moins ce qu’a laissé entendre le réalisateur du deuxième volet, Ol Parker, dans une interview à Screen Rant.