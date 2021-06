Bâle - Mammifère au long nez nouveau pensionnaire du zoo

Le Zoo de Bâle compte un curieux animal de plus: un macroscélide de Peters, qui a vu le jour en novembre 2020. La bestiole a un corps élancé, une longue queue semblable à celle d’un rat et un nez en forme de trompe. Cette espèce est plutôt rare dans les zoos. Pour l’heure, il s’acclimate et la vitre de son enclos est partiellement bouchée afin qu’il prenne ses marques. Son menu se compose de vers de terre, de sauterelles, de grillons et d’autres insectes. Les insectes dont se nourrissent les animaux sont élevés au zoo à ces fins.