Série : Mamoudou Athie arrive sur Netflix

L’acteur américain et mauritanien jouera dans l’adaptation d’une série de podcasts.

Mamoudou Athie sera l’un des deux héros de l’adaptation en série du podcast américain d’horreur «Archive 81». L’acteur né en 1988 et vu dans «Sorry for Your Loss» y incarnera Dan, un archiviste qui décide de restaurer une collection de cassettes vidéo datant de 1994 et finira par reconstituer le travail d’une réalisatrice de documentaires sur une dangereuse secte.