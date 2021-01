Xherdan Shaqiri a été titularisé pour la première fois en championnat depuis plus d’un an.

M anchester United est même passé tout près du hold-up mais Bruno Fernandes (75e) et Paul Pogba (83e) et se sont heurtés à un Alisson solide.

Shaqiri titularisé

Conséquence de ce résultat : la formation d’Ole Gunnar Solskjaer conserve sa première place et maintient son adversaire du jour à trois points d’écart. De son côté, Liverpool enchaîne un quatrième match consécutif sans victoire en Premier League , et le troisième sans inscrire le moindre but, et se retrouve à la troisième place, suite à la victoire de Leicester face à Southampton la veille (2-0).