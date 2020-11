Visiblement, on peut faire partie des clubs les plus riches du monde et rester vulnérable. Les médias britanniques ont révélé que Manchester United a été victime d’une cyberattaque la semaine dernière. Le problème n’a toujours pas été résolu et une équipe d’experts techniques a été appelée à l’aide, comme l’a confirmé le National Cyber Security Center via l’un de ses porte-paroles: «Le NCSC est au courant d’un incident affectant le club de football de Manchester United et nous travaillons avec l’organisation et les partenaires pour comprendre l'impact.»