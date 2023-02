Football : Manchester City assomme Arsenal et passe en tête

Ce match a toutefois confirmé l’impression que son équipe traverse un coup de mou actuellement, peinant à retrouver du tranchant offensif et se montrant moins intraitable défensivement. Arsenal n’a fait qu’un nul pour trois défaites sur ses quatre dernières rencontres. Malgré 60% de possession, les Gunners n’ont guère plus tiré au but que leur adversaire -- dix fois contre neuf -- et n’ont surtout cadré qu’une seule tentative contre six pour City. Et si ce dernier a un peu joué contre nature, misant davantage sur les transitions rapides qu’à l’accoutumée, son pressing constant et sa qualité collective ont fait la différence.