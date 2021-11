Football : Manchester City au petit trot avant le PSG

Everton n’a rien pu faire face aux Citizens, nouveaux dauphins de Premier League et auteurs de deux buts splendides. Victoire 3-0, à trois jours du choc face à Paris.

Les hommes de Rafael Benitez n’ont pris que deux points sur leurs six dernières journées, le pire bilan de toute la Premier League sur cette période. Privés notamment de Dominic Calvert-Lewin devant et d’Abdoulaye Doucouré au milieu, les Toffees n’ont guère gêné City qui a eu la possession et le contrôle du match tout au long de la partie.