Football - Manchester City bat Paris, Real qualifié et Dortmund éliminé

Gabriel Jesus en sauveur. AFP

Pep Guardiola a dû pousser un vrai soupir de soulagement, mercredi soir, après la victoire de ses Citizens face au Paris St-Germain. Les Anglais ont une nouvelle fois eu toutes les peines du monde à trouver la faille face au bloc parisien collé à sa surface de réparation. Mais contrairement au match aller disputé à la fin du mois de septembre (2-0), la domination de City a fini par être récompensée.

Elle aurait dû l’être en première période, mais le poteau, Navas ou un miracle d’Hakimi ont fait douter les Mancuniens. ç ’a été encore pire plus tard, quand Mbappé a ouvert le score à la 50e, à la suite d’un rare enchaînement de passes entre Messi et Neymar dans cette rencontre. Mais Sterling puis Gabriel Jesus (63e et 76e) ont fini par arriver à tromper la défense parisienne de près et s’offrir la pole position de ce groupe A.

Un Parisien qualifie le PSG

Christopher Nkunku, formé au PSG et qui réussit une saison phénoménale (13 buts et 7 passes décisives en 19 rencontres!), a fait le nécessaire pour que son ancien club passe la rampe également dès cette 5e journée. L ’ international français a réussi un doublé contre le Cercle Bruges (0-5), le dernier club qui aurait encore pu disputer la place en 8es de finale aux Parisiens.

Dans la poule C, Gregor Kobel et Manuel Akanji, les deux Suisses du Borussia Dortmund, ont connu une soirée cauchemardesque, au Sporting Lisbonne (3-1). La faute à une erreur individuelle assez incroyable de Nico Schulz, qui a laissé Pedro Gonçalves aller battre de près le portier helvète (30e). Ce dernier a doublé la mise d’un missile du droit 9 minutes plus tard. Emre Can a ensuite été expulsé (75e), Kobel a sauvé un penalty pour rien dans la foulée et le BVB est d’ores et déjà éliminé!

Ballottage presque général

Liverpool a quant à lui continué son parcours immaculé dans la poule B. Les Anglais ont battu Porto (2-0), sur des buts de Thiago Alcantara (52e) et de Mo Salah (70e). Dans ce même groupe, le Milan AC peut encore y croire grâce à un petit miracle à Madrid, face à l’Atlético. L’espoir est venu d’un but de Junior Messias, réussi à 3 minutes du coup de sifflet final. Porto, l’Atlético et Milan se tiennent en un point.