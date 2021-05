Football : Manchester City-Chelsea, une finale de nouveaux riches

Les Citizens et les Blues s’affrontent samedi soir pour remporter la Ligue des champions. Une affiche qui s’apparentera à un vrai duel tactique.

Pour Tuchel, à gauche, cette finale sera plus qu’un duel entre deux styles de jeu.

Avec du public, la finale 100% anglaise entre Manchester City et Chelsea, samedi soir à Porto, va couronner un «nouveau riche», chacun dans son style: le séduisant collectif entraîné par Pep Guardiola affronte l’infranchissable bloc dessiné par Thomas Tuchel.

Dès vendredi, des centaines de supporters venus du Royaume-Uni ont bariolé de bleu les terrasses et les «fan zones» de la ville portugaise.

Entre les «Sky Blues» mancuniens et les «Blues» londoniens, l’affiche de clôture de la saison 2020-2021 lance l’été «festif» souhaité par l’UEFA, avant l’Euro (11 juin-11 juillet) à venir.

Une première pour City?

Les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont mis l’Angleterre à leurs pieds, en remportant cette saison le Championnat et la Coupe de la Ligue, mais c’est l’Europe qu’attend désormais le cheikh Mansour ben Zayed Al Nayane.

Or, depuis qu’il est aux commandes (2016), Guardiola, deux fois vainqueur de la Ligue des champions comme entraîneur avec le Barça (2009, 2011), a accumulé les déceptions dans la compétition phare.

Cette saison, son équipe a conjuré la malédiction, avec un parcours irréprochable (11 victoires en 12 matches) et un noyau dur d’anciens, autour de De Bruyne, Riyad Mahrez ou Ederson, au top de leur forme. «Un titre de Manchester City peut ouvrir une nouvelle ère de domination», remarque «The Times».

Duel tactique

Pour les Espagnols d’«As», «le duel tactique entre Guardiola et Tuchel va décider qui sera champion d’Europe».

La revanche de Tuchel

Mais Tuchel, qui ne cache pas son admiration du jeu prôné par l’ancien coach du Barça et du Bayern, a balayé l’histoire d’une finale d’entraîneurs: «C’est plus que ça.» «On les a battus en étant courageux, en souffrant ensemble, avec beaucoup de qualité et de conviction», se souvient le technicien souabe.