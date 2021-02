Football : Manchester City déroule face à Arsenal

Les Citizens ont enchaîné une 18e victoire de suite toutes compétitions confondues (1-0) et conservent leurs dix points d’avance sur leur poursuivant, Leicester.

Avec le retour dans le onze de départ de Kevin de Bruyne, un mois après sa dernière titularisation, et associé à Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling ou encore Ilkay Gundogan, Manchester City affichait une puissance offensive impressionnante à l’heure de partir affronter Arsenal. Mais les Citizens ont dû se contenter d’un but en tout début de match, sur une tête décroisée de Sterling, seul au milieu de la défense des Gunners pour reprendre un centre de Mahrez, pour faire la différence (2e, 1-0, score final).

Sterling et Gundogan auraient pourtant pu creuser l’écart dans une première demi-heure à sens unique, avant que les débats ne s’équilibrent un peu. Mais l’assise défensive des hommes de Pep Guardiola leur a permis de traverser ce match presque sans frayeur et de faire un pas de plus vers une reconquête du titre de champion, avant de retrouver mercredi la Ligue des champions qui continue à leur résister, avec un huitième de finale aller à Budapest – pandémie de Covid-19 oblige - contre Mönchengladbach.