Football : Manchester City écarte la piste Messi, le PSG maintient le flou

Interrogés sur la possibilité de récupérer l’Argentin, laissé libre par le Barça, les deux géants européens n’ont pas livré la même réponse.

Lionel Messi ne devrait plus reporter le maillot du Barça.

Lionel Messi sur le marché! Faute de prolonger à Barcelone, qui a acté vendredi «l'ère post-Messi», l'astre argentin affole le football européen. Et si le PSG reconnaît «travailler pour améliorer l'équipe», Manchester City assure «pour l'heure» ne pas penser à ce recrutement galactique.

Au lendemain de l'annonce inopinée du départ du sextuple Ballon d’or, qui a secoué en profondeur le monde du ballon rond, les répliques du séisme continuent d'agiter l'Europe du foot. La question à plusieurs dizaines de millions d'euros est la suivante: où donc peut atterrir la superstar argentine (34 ans), après plus de 20 ans de fidélité à un seul club, le Barça? Peu nombreux sont les clubs disposant de la surface financière suffisante pour recruter le petit attaquant, dont le contrat n'a pu être prolongé par le Barça, endetté à hauteur de plus d'un milliard d'euros.

À Paris, l'intérêt du PSG n'a jamais été un secret. «Le club travaille sur le mercato pour améliorer l'équipe comme c'est possible et atteindre nos objectifs», a réagi l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse. «On sait ce qu'il s'est passé hier (jeudi)», a-t-il commenté, renvoyant le dossier vers Nasser Al-Khelaïfi: «Notre président est en train de travailler pour voir comment améliorer l'équipe».

Rappelant les liens d'amitié entre Messi et la star parisienne Neymar, la presse française a évoqué un possible intérêt du PSG. Propriété du puissant fonds qatarien QSI, il fait partie des rares clubs susceptibles d'accueillir Messi et son salaire mirobolant estimé à 138,8 millions d’euros bruts (74,9 millions d’euros nets) chaque année, sans compter les droits d'image, selon le quotidien espagnol El Mundo.