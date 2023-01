Premier League: Manchester City se rapproche d’Arsenal en battant Chelsea

Football : Manchester City enfonce Chelsea et se rapproche d’Arsenal

Les Citizens, avec Akanji, sont venus à bout des Blues, qui jouaient avec Zakaria, et reviennent à cinq points des Gunners.

Riyad Mahrez a marqué le seul but de la soirée pour Manchester City.

Laborieux en première période, Manchester City a accéléré en seconde pour battre Chelsea (1-0) rapidement affaibli par les blessures, et recoller un peu à Arsenal en tête de la Premier League, jeudi, en clôture de la 19e journée.

Le sort s’acharne sur Chelsea

Il faut reconnaître que le sort s’est acharné sur les Londoniens, déjà privés de N’Golo Kanté, Edouard Mendy ou Reece James avant le match et qui ont dû démarrer leur premier match de championnat sous les ordres de Graham Potter sans Mason Mount, blessé de dernière minute.

Pour ne rien arranger, ils ont perdu Raheem Sterling (5e), blessé aux adducteurs et Christian Pulisic, touché sur un sauvetage in extremis de John Stones et remplacé dès la 22e minute.