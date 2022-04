Football: Manchester City entrevoit la finale après un match de folie

D’autant que le Real s’est déjà retrouvé au bord du gouffre en 8es face au PSG puis en quarts de finale contre Chelsea et s’en est sorti à chaque fois. On se prémunira donc d’annoncer sa chute avant qu’elle ne soit effective. Ne jamais sous-estimer l’orgueil d’un monument. Surtout lorsqu’il possède dans ses rangs un joueur aussi stratosphérique que Karim Benzema cette saison.

Man City ouvre la marque

La victoire du champion d’Angleterre s’est très vite dessinée. Deux minutes lui ont suffi pour prendre les commandes. Plus habitué à servir qu’à conclure, De Bruyne se trouvait à la réception d’un délicieux centre de Mahrez et trompait Courtois d’une tête plongeante. Moins de 10 minutes plus tard, Jesus profitait d’une intervention manquée d’Alaba pour se retrouver en face-à-face avec le portier belge et doubler la mise (11e). Si Mahrez n’avait pas joué la carte individuelle sur un trois contre trois dans la surface (26e) et si Foden avait un poil moins croisé sa frappe (29e), City aurait puni encore davantage les errements défensifs madrilènes.