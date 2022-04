Football: Manchester City et Liverpool au rendez-vous des demies

Ederson et Manchester City ont résisté aux tentatives des Madrilènes.

Cette affiche-là a de quoi faire saliver: Manchester City-Real Madrid. Les demi-finales de la Champions League auront en effet à leur menu ce duel, dont on peut déjà se réjouir. Après la qualification des Madrilènes mardi, les Anglais ont obtenu la leur mercredi, en conservant l’avantage d’un but qu’ils affichaient après le match aller. Sur la pelouse de l’Atlético Madrid, City a ainsi tenu le 0-0.

Et au moins, cette fois, l’Atlético a osé. Des séquences de pression intense, une volonté de repartir depuis l’arrière, de trouver des transmissions directes mais pas hasardeuses. C’était toujours ça de plus et de largement mieux fait par rapport au premier duel, abordé bien trop prudemment de la part des Colchoneros, qui s’étaient alors inclinés 1-0.