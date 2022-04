Football – Manchester City et Liverpool font un premier pas

Citizens et Reds se sont imposés à domicile contre l’Atlético Madrid (1-0) et en déplacement au Benfica Lisbonne (1-3), lors des matches aller des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Kevin De Bruyne a fini par faire une petite différence. AFP

La première soirée de C1 a fait la part belle au championnat le plus riche du monde. Les Citizens et les Reds, qui survolent également le classement de Premier League, ont largement dominé leur sujet lors de ces matches aller et ont réussi à se créer un avantage avant les parties retour de mercredi prochain. Le suspense sera surtout vivace au Wandy Metropolitano de Madrid, d’autant plus que Diego Simeone (et son jeu extrêmement restrictif) va être obligé de revoir un peu sa copie s’il escompte réussir l’exploit.

Car à Manchester, les Citizens ont eu le ballon plus de deux-tiers du temps, contre l’Atlético de Madrid. Ils se sont échangés le cuir presque trois fois plus souvent que les Espagnols. Ils ont passé leur temps à chercher la faille dans le coffre-fort madrilène et ils ont fini par trouver la clé, à force de remettre l’ouvrage sur le métier. Mais il a fallu pour ce faire attendre la 70e minute de jeu et un enchaînement technique enfin parfait pour y arriver. De Bruyne a comme souvent joué les sauveurs, mais c’est surtout l’ouverture de Foden qui a ravi les pupilles.

Sané dépasse Gerrard

Liverpool, de son côté, n'a pas vraiment douté à Lisbonne, même si un but de Nunez au retour des vestiaires a rappelé que Benfica avait aussi des joueurs de talent. Après quelques échecs inhabituels devant le but adverse de Salah, il a fallu «attendre» la 17e pour que le 0-1 tombe comme un fruit déjà bien mûr. Sur un corner venu de la droite, Konaté n'a jamais été dérangé et a envoyé un sacré coup de boule au fond des filets portugais.