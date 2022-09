Football: Manchester City fait de l’écologie à l’envers

Pep Guardiola n’y est pour rien dans la campagne approximative de ses dirigeants dont le slogan pourrait être: «Ramène tes bouteilles et gagne des miles chez Etihad.»

Les associations écologistes «Badvertising» et «Rapid Transition Alliance» ont décerné les premiers «Bad Sport Green & Sportswash Awards». Ils vont servir à dénoncer les grands pollueurs qui utilisent le sport comme plate-forme publicitaire. Mais ils vont également montrer du doigt les fédérations, clubs ou sociétés sportives qui font des déclarations environnementales qui ne tiennent pas la route.

Les premiers lauréats ont donc été désignés et par la même occasion «récompensés» en cette fin de mois de septembre par un jury composé de sportifs d’élite et de spécialistes du climat.

La FIFA mise à l’honneur

Le prix général a été donné à la Fédération internationale de football (FIFA) pour avoir attribué au Qatar la première Coupe du monde de football dite «neutre en carbone». Le fait qu’un géant du pétrole et du gaz - QatarEnergy - soit le principal sponsor de la manifestation est une opération de «greenwash» à grande échelle.

INEOS et les Edmonton Oilers épinglés

Le géant de la pétrochimie, du pétrole et du gaz INEOS a également été épinglé pour son implication et son sponsoring dans le vélo, situation jugée tout bonnement ironique. Tout comme l’équipe de NHL des Edmonton Oilers et à ses liens étroits avec Oilfield Network.