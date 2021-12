Football : Manchester City imperturbable dans un Boxing Day fou et chahuté par le Covid

Vainqueur de Leicester (6-3), lors de la 19e journée, Manchester City continue à largement dominer une Premier League où le Covid-19 a dicté la cadence pour ce Boxing Day tronqué mais très spectaculaire.

Amputée de trois rencontres – Burnley-Everton, Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford – sur les neuf prévues initialement, cette grande tradition du football anglais a perdu un peu de magie sous l’effet du nouveau coronavirus. Si les stades étaient bien remplis de spectateurs ne portant pas le masque, qui n’est pas obligatoire à l’air libre, mais dont le pass vaccinal pouvait être réclamé à l’entrée, les tensions entre les clubs et la Premier League restent vives.

Spectacle fou à City

Il y a cependant eu du football sur les terrains et du grand spectacle un peu partout. Manchester City et Leicester ont ainsi offert un spectacle fou, le leader ayant le dernier mot (6-3) pour prendre 6 points d’avance sur Liverpool qui a un match en moins.

On pensait les hommes de Pep Guardiola partis pour une démonstration avec 4 buts sur leurs 4 premiers tirs cadrés. Kevin de Bruyne, laissé seul par des défenseurs adverses qui respectaient apparemment la distanciation sociale, avait ouvert le score en se retournant (1-0, 5e) et Ilkay Gündogan avait profité d’un cadeau de noël tardif de Kasper Schmeichel qui avait dévié dans ses pieds un centre à ras de terre (3-0, 21e). Le tout était assorti de deux pénalties offerts par Youri Tielemans et transformés par Riyad Mahrez (2-0, 13e) et Raheem Sterling (4-0, 25e).