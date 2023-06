Football: Manchester City – Inter Milan, deux mondes s’opposent en finale

Dans le stade olympique Atatürk (72’000 places), à l’ouest de la métropole turque, le club italien débarque en outsider prêt à mordre les mollets du favori anglais, à la technique léchée et aux offensives éclair. «Nous devons jouer sans peur. On sait qu’ils donneront tout, c’est une équipe complète, nous devons montrer de quoi nous sommes fait», a lancé le milieu nerazzurro Hakan Çalhanoglu.

Un «rêve» ou une «obsession»? Les deux à la fois, a répondu Pep Guardiola, sacré en 2009 et 2011 avec le FC Barcelone mais tenu en échec depuis son arrivée en 2016 dans le nord de l’Angleterre, malgré l’ambition et l’investissement du propriétaire émirati.

Martinez contre Haaland

Sur la route d’Istanbul, les Sky Blues ont mis les pleins-phares en championnat, passant devant Arsenal sur la ligne d’arrivée, en Coupe d’Angleterre avec une finale gagnée contre le voisin et rival Manchester United, et une demi-finale de C1 époustouflante contre le Real Madrid (4-0), tenant du titre laissé en miettes.

Pas question cependant pour les Citizens de se laisser éblouir par le possible «Treble» («triplé» en anglais), que les Red Devils ont réussi en 1999. «La plus grande erreur qu’on puisse faire, c’est d’oublier que c’est une finale. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, dans mon esprit et dans celui de l’équipe, il n’y a pas de favori en finale, peu importe ce que tu as fait pour l’atteindre», a temporisé Ruben Dias.