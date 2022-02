Football : Manchester City met la pression sur Liverpool

En battant Brentford 2-0, les Sky Blues obligent les Reds à gagner jeudi face à Leicester. Histoire de maintenir le suspense encore quelques journées dans le championnat de Premier League.

Manchester City a donc surclassé Brentford tout en contrôle, confortant sa place de leader, mercredi, pour la 24e journée de Premier League. Un match de plus de passé et une victoire supplémentaire dans l’escarcelle de City qui file sans ralentir sur l’autoroute qui mène au titre de champion.

Avec 12 points d’avance sur Liverpool (2e), qui a deux matches en moins, dont la réception de Leicester, jeudi, et 13 sur Chelsea, qui a le même nombre de matches, le matelas reste confortable pour les hommes de Pep Guardiola.

L’impression de contrôle dégagée par les Citizens, dans une prestation que personne ne trouvera éblouissante, mais où le résultat n’a jamais vraiment semblé incertain, reste impressionnante car elle montre que le tenant du titre n’est pas en sur-régime du tout et qu’il en a, au contraire, encore sous la semelle.

Un pénalty de Riyad Mahrez (1-0, 40e) et un but de Kevin de Bruyne, après une relance du gardien David Raya dans les pieds de Raheem Sterling qui n’avait pas réussi à en profiter (2-0, 69e) ont assuré l’essentiel pour City qui doit encore affronter le relégable Norwich avant de se lancer à la conquête de la Ligue des champions dans six jours face au Sporting Lisbonne.