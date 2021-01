Football : Manchester City met la pression sur United

Les Citizens ont pris la tête de la Premier League après leur victoire contre Aston Villa, en attendant le match de MU en soirée.

Ces 3 points portent son total à 38 et lui permettent de dépasser Leicester à la différence de buts, avec un match en moins que les Foxes.

Mais Manchester United, qui joue plus tard contre Fulham et compte 37 unités, pourrait reprendre les commandes en cas de succès chez le promu et relégable.