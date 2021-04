Football : Manchester City quitte la Super League, d’autres équipes pourraient suivre

Le club mancunien a officialisé son départ de la nouvelle compétition controversée. Chelsea et des clubs espagnols devraient faire de même.

La Super League, projet mort-né en 48 heures? Manchester City a d’ores et déjà annoncé son retrait du projet de cette compétition privée rivale de la Ligue des champions, face aux menaces des instances du football et au tollé du gouvernement et des supporteurs.

Ils pensaient convaincre le monde du football en proposant plus de matches à fort enjeu, et visaient des revenus colossaux en s’assurant un ticket permanent dans une épreuve quasi inaccessible aux autres équipes du continent…

L’Atlético Madrid et le Barça aussi?

Auparavant, plusieurs médias britanniques avaient rapporté que Chelsea était également sur le point de se retirer. En Espagne, d’autres informations de presse évoquaient le retrait à l’étude de l’Atlético Madrid et du Barça et une réunion en visioconférence des clubs rebelles.

Le vice-président de MU s’en va

Arrivé en 2005 au club et véritable homme-lige de la famille Glazer qui possède le club, Ed Woodward avait été propulsé vice-président exécutif en 2012. Il est depuis largement considéré par les supporters du club comme principal responsable de la chute dans les résultats de l’équipe qui n’a plus remporté le titre national depuis la dernière saison sous Alex Ferguson, en 2013.

Boris Johnson satisfait

Si City a fini par céder, c’est peut-être à cause de la levée de boucliers générale des supporters, des joueurs, des instances et même des gouvernements. «La décision, par Chelsea et Manchester City est – si elle est confirmée – absolument la bonne, et je la salue», écrivait le Premier ministre britannique Boris Johnson sur Twitter, peu avant le communiqué de Manchester City.