Football – Manchester City rebondit après sa défaite parisienne

Sans surprise dominateur dès le coup d’envoi, City prenait les devants à la demi-heure de jeu. Cancelo, dans la surface, se trouvait à la retombée d’une s omptu e use ouverture de Foden et concluait de près de l’extérieur (30e). Mahrez obtenait ensuite un penalty qu’il convertissait lui-même (43e).

En très bonne posture à la pause, les visiteurs ne ralentissaient pas la cadence dans le second acte. Walker, l’autre latéral mancunien, imitait Cancelo et y allait aussi de sa réalisation. Lancé dans la surface par l’inévitable De Bruyne, l’international anglais remportait son face-à-face avec Mignolet (53e). Entré à la 65e, le jeune milieu offensif Palmer (19 ans) faisait trembler les filets moins de deux minutes plus tard (67e), s ’offrant ainsi le premier but de sa carrière en Ligue des champions.