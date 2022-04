Football : Manchester City reprend la tête, Chelsea coule contre Arsenal

Les Citizens ont battu Brighton et reprennent la tête devant Liverpool en premier League. Les Gunners, eux, se replacent pour la Ligue des champions.

Avec un petit tir cadré à la pause, on était très loin des standards habituels des Sky Blues. Il a fallu un petit coup de pouce des visiteurs pour débloquer la situation, Riyad Mahrez (1-0, 54e) et Phil Foden (2-0, 65e) bénéficiant d’une déviation adverse pour marquer.

Chelsea: inquiétant

Les hommes de Thomas Tuchel restent 3e avec 5 points d’avance sur Tottenham (4e) et Arsenal (5e) qui ont un match en plus, mais la manière inquiète, Chelsea ayant encore payé comptant son manque d’efficacité défensive.

Entre un but offert par Andreas Christensen avec une passe en retrait trop courte (0-1, 13e) et un ballon perdu dans leur camp, suivi de plusieurs contres favorables et d’un pointu victorieux à quelques mètres du but (2-3, 57e), Eddy Nketiah a été le grand bénéficiaire de cette fébrilité inattendue.