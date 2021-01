Football : Manchester City s’accroche

Les Mancuniens ont battu Brighton et prennent la troisième place du classement derrière Manchester United et Liverpool.

Avec 32 points et une différence de but de +12, les Sky Blue passent devant Leicester et Everton, qui affichent le même nombre de points, mais une longueur derrière Liverpool et quatre derrière le voisin United.