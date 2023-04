Football: Manchester City souffle dans la nuque d’Arsenal, Aston Villa rêve d’Europe

Le champion en titre, Manchester City, n'a pas raté l'occasion de revenir à 3 longueurs du leader Arsenal, avec une victoire aisée contre l'avant-dernier, Leicetser (3-1), et un record de plus à la clé pour Erling Haaland. Les Skyblues ayant un match en retard, ils comptent le même nombre de rencontres qu'Arsenal, qui dispute un derby dimanche à West Ham. L'avance des Rouge et Blanc est d'autant plus fragile qu'ils doivent se rendre à l'Etihad dans onze jours.