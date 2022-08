Football : Manchester City tenu en échec par Newcastle

Manchester City a dû se contenter du nul (3-3), dimanche à Newcastle, lors de la 3e journée de Premier League, qui a vu Chelsea et West Ham battus.

L’équipe de Pep Guardiola avait pourtant idéalement entamé son match avec un but de Gündogan dès la cinquième minute de jeu, sur un service parfait de Bernardo Silva. La réaction des Magpies a été aussi inattendue que spectaculaire. Les coéquipiers de Fabian Schär et du Français Allan Saint-Maximin, auteur de deux passes décisives, ont renversé la vapeur en passant trois buts aux Skyblues en l’espace de 26 minutes grâce à Almiron (28e), Wilson (39e) et Trippier (54e).