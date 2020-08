Football Manchester City va construire une statue de David Silva

Le milieu de terrain espagnol, sur le départ pour la Real Sociedad après 10 ans passés chez les Skyblues, sera honoré devant l’Etihad Stadium.

Il était, avec Sergio Agüero, le dernier symbole de la nouvelle ère à Manchester City, entamée en 2008. Arrivé en 2010 contre près de 30 millions d’euros, David Silva (34 ans) s’apprête à quitter le club, où il est en fin de contrat. Il s’est engagé avec la Real Sociedad. Au total, le milieu de terrain espagnol a disputé 436 rencontres avec les Cityzens, pour 77 buts et 140 passes décisives. Surtout, il a activement contribué aux 14 titres remportés sur la période, dont 4 championnats.

«David Silva a marqué l’équipe, l’histoire de ce club et de la Premier League, a-t-il affirmé sur le site du club. La Premier League ne sera plus jamais la même après David Silva. Il a été un véritable élément déclencheur et a beaucoup apporté au football anglais. Il a mérité une place dans la famille de City pour toujours.»