L'entame de match des hommes de Tuchel est très bonne. Sans forcer leur talent, les joueurs du PSG parviennent à faire tourner le ballon aisément et patiemment et à attentre l'ouverture dans la défense de United. L'ouverture du score résume à elle seule ce début de match: les Parisiens font tourner et placent subitement une accélération pour prendre à défaut la défense anglaise.