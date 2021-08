Football : Manchester United bousculé mais vainqueur, Tottenham leader

Sans sa recrue-star Cristiano Ronaldo, les Mancuniens ont souffert à Wolverhampton mais a fini par s’imposer (1-0) pour le compte de la 3e journée du Championnat d’Angleterre, qui a vu Tottenham conserver sa place de leader.

Greenwood a profité de l’une des rares incursions de Manchester United et d’une faute de main du gardien José Sa pour donner la victoire à son équipe et lui offrir un record d’invincibilité à l’extérieur (28 matches sans défaite). Mais les Mancuniens ont montré une série de défaillances individuelles et collectives inquiétantes. Au milieu, Paul Pogba et Fred ont été le plus souvent dépassés par l’engagement physique et les mouvements des «Wolves», notamment Trincao et Adama Traoré.