Football : Manchester United consolide sa place sur le podium

Les Red Devils comptent 49 points, soit huit de mieux que Newcastle (4e), battu samedi à St James Park par Liverpool (2-0) mais qui a un match en moins. Ils ne sont aussi qu’à trois longueurs de Manchester City et cinq du leader Arsenal, même si les Gunners comptent eux aussi un match en retard à jouer.

Toujours privé de Casemiro en championnat, suspendu, et avec un Raphaël Varane au repos avant une semaine décisive, Manchester s’est fait peur en début de match.

Sans deux très belles parades de David de Gea, d’une manchette en tête-à-tête face à Harvey Barnes (8e) et sur sa ligne après une tête de Kelechi Iheanacho (20e), les Foxes auraient pris les devants. Mais sur leur première occasion, bien lancé dans le dos de la défense, d’un extérieur du pied de Bruno Fernandes, Marcus Rashford a ajusté Danny Ward pour donner l’avantage aux Red Devils (1-0, 25e).

A partir de là, Manchester a pratiquement déroulé, Diogo Dalot (37e) et Lisandro Martinez, dont la reprise de la tête a heurté la barre (49e), étant tout près de doubler la mise. C’est encore Rashford, une nouvelle fois à l’extrême limite du hors-jeu, qui a eu cet honneur (2-0, 56e) pour son 16e but depuis son retour de la Coupe du monde et le 24e de la saison, toutes compétitions confondues, déjà un record pour lui.