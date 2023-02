Football : Manchester United continue d’avancer et met la pression sur City

Manchester United est allé s'imposer à Leeds (2-0) dimanche lors de la 23e journée de Premier League, quatre jours après avoir été tenu en échec à domicile par les Peacocks (2-2) en match en retard, et a pris provisoirement la deuxième place. Avec 46 points, les Red Devils doublent City (45 points) qui reçoit Aston Villa plus tard (17h30), et prennent surtout 5 longueurs d'avance sur Newcastle (4e, 41 points), même s'ils comptent un match en plus.

De Gea dans l’histoire

Leeds, toujours dans l'attente d'un remplaçant à long terme de Jesse Marsch, a pourtant bien résisté, forçant même David de Gea à quelques belles parades, plus tôt dans le match. L'Espagnol, devenu avec cette rencontre le premier gardien de but à atteindre les 400 matches en Premier League, s'est ainsi montré vigilant sur des tentatives de Patrick Bamford et Crysencio Summerville lors du premier acte. Il s'est aussi distingué par des parades devant le même Summerville, aux 47e et 78e minutes, mais United avait eu les occasions les plus nettes.