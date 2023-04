Football: Manchester United continue sur sa lancée

Les deux buteurs des Manchester United samedi: Scott McTominay (de dos) et Anthony Martial (2e depuis la dr.).

Rashford blessé?

La fin du match a été plus nuancée pour les spectateurs d’Old Trafford qui ont ovationné Christian Eriksen, entré en jeu pour son retour de blessure juste après le 2-0, avant de voir Rashford sortir en boitant bas et en marchant au ralenti sept minutes plus tard. Le public comme le club vont trembler dans l’attente de précisions sur sa blessure.