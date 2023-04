Football: Manchester United écrasé et éliminé, la Juventus en demies

Casemiro et Manchester United ont été sortis sans gloire par Séville.

L’exploit des rois de la C3! Le Séville FC, qui avait arraché le nul 2-2 à Old Trafford à l’aller, a créé la sensation jeudi en surclassant Manchester United 3-0 au Sanchez-Pizjuan et a décroché un ticket inespéré pour les demi-finales de la Ligue Europa.

Puis le défenseur français Loïc Badé a doublé la mise au retour des vestiaires (47e), de la tête, à la retombée d’un corner d’Ivan Rakitic dévié sous la barre transversale, avant le dernier but d’En-Nesyri, des trente mètres, sur une sortie ratée de David De Gea (81e). Le score aurait même pu être plus lourd à l’avantage des Sévillans, si le but de Lucas Ocampos (40e) n’avait pas été invalidé pour une position de hors-jeu de Marcos Acuna.