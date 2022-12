Football : Manchester United en maîtrise, Chelsea et Denis Zakaria à la fête

Manchester United et Chelsea se sont imposés avec maîtrise contre les deux promus Nottingham Forest (3-0) et Bournemouth (2-0), mardi soir lors de la 17e journée du championnat d'Angleterre. La meilleure affaire au classement est réalisée par les Mancuniens, 5es à un point de Tottenham, mais avec un match de plus à jouer. Leur victoire est d'autant plus importante qu'elle intervient après une trêve internationale agitée, marquée par le départ acrimonieux de Cristiano Ronaldo et la mise en vente du club par la famille Glazer.